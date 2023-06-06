Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Kurban Bayramı'nın 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edileceğini belirterek, "İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Kurban Bayramı'nın 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edileceğini belirterek, "İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yılı bulan siyasi hayatının alametifarikasının "hizmet ve eser siyaseti" olduğunu belirterek, bugüne kadar ülkeye ve millete aşkla hizmet etmeye çalıştıklarını, seçim dönemlerinde "bol keseden boş vaat dağıtanlar" gibi olmadıklarını söyledi.

Millete ne söz verdilerse meydanlarda neyi vadettilerse göreve gelince hepsini yerine getirmeye gayret ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bizim farklılığımız burası. Ahdine, kavline ve sözüne sadık bir yönetim olarak, tam 17 kez milletimizin takdirini kazandık. Bizim için en büyük kazanç budur. Bizim asıl gücümüz, milletimize güven aşılamamız, itimat telkin etmemizdir." diye konuştu.

Erdoğan, yeni dönemde de halka verdikleri tüm sözlerin takipçisi olacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İki kelimeye çok dikkat edin. Biz, bu iki kelimenin, iki kavramın uygulayıcısı olacağız. Bir istikrar, iki güven. İstikrar ve güvenle biz, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Burada bir şeyi daha söylüyorum. O da şu, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasından toplumun temel direği olan ailenin, sapkın akımlara karşı korunmasına kadar her türlü adımı atacağız. Bu minvalde seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz anayasa değişikliği teklifimizi, Meclis'in takdirine yeniden sunacağız."

"Enerji hamlelerini devam ettireceğiz"

Karadeniz gazıyla başladıkları, Gabar petrolüyle ileriye taşıdıkları, Akkuyu Nükleer Santrali ile yeni bir boyuta evrilen enerji hamlelerini devam ettireceklerini bildiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıkta şehir hastanelerinin sembolü olduğu sağlık yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Eğitimi son 21 yıldır olduğu gibi yine listemizin en başında tutacağız. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Öncelikle bunu başaracağız. Adalet hizmetlerinin çok hızlı, etkin ve kaliteli bir şekilde sağlanmasına yönelik reformlarımızı artıracağız. Terör örgütlerine, zehir tacirlerine, her türlü suç çetesine karşı verdiğimiz amansız mücadeleyi kararlılıkla yürüteceğiz. Cudi'de yine biz olacağız. Gabar'da yine biz olacağız. Tendürek'te yine biz olacağız. Bestler Deresi'nde yine biz olacağız. Buraları, bu teröristlere asla bırakmayacağız.

Sosyal politikalarda, engelli, yaşlı, yetim, şehit yakını ve gazilerimizin daha güçlü bir şekilde yanında olacağız. Gıda güvenliğimizi ve tarımsal üretimimizi artıracak farklı projeleri devreye alacağız. Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayii atılımlarımıza inşallah yenilerini ekleyeceğiz. Sanayi ve teknoloji alanında Türkiye'nin otomobili gibi katma değeri yüksek inovatif ürün yelpazemizi daha da çeşitlendireceğiz. Ticarette yeni pazarlara açılarak, ülkemizin rekabet gücünü artırarak, ihracatımızı çok yukarılara taşıyacağız. Ulaştırmada ülkemizi yollar, tüneller, hızlı tren hatları, havalimanlarıyla ilmek ilmek dokumayı sürdüreceğiz."

"Perşembe günü millet bahçesi açılışı yapacağız"

Turizmde potansiyeli en üst düzeyde harekete geçirirken, kültürel alanda yeni bir hamle başaracaklarını aktaran Erdoğan, aydınlık yarınların teminatı olarak gördükleri gençleri, eğitim ve spordan iş hayatına kadar her konuda destekleyeceklerini söyledi.

Erdoğan, çevre ve şehircilikte millet bahçeleri ve kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye'nin çehresini değiştirerek adımları atacaklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"İnşallah perşembe günü bir bölüm millet bahçelerinin açılışını Adıyaman merkezli olarak, buradan da katılmak suretiyle bu açılış törenlerini gerçekleştireceğiz. Etkilerini giderek daha fazla gördüğümüz iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha kararlı çalışmalar yürüteceğiz. Depremin yaralarının sarılması, bu dönemdeki ana gündem maddemizdir. 319 bini ilk bir sene içinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutu yaparak, depremzedelerimizi yeni yuvalarıyla buluşturacağız. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel açıdan eskisinden daha canlı hale getireceğiz. Özellikle yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz vermeden, Türk ekonomisini daha da güçlendireceğiz.

Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletimizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Son dönemde açıklanan verileri bu çabalarımızda elimizi güçlendiren öncü sinyaller olarak değerlendiriyoruz. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinin istikrardan yana sonuçlanması, ekonomimize olan güveni artırmıştır. Seçim ayı olan mayıs ayında ekonomik güven endeksi yüzde 1,4 artarak 103,7'ye, tüketici güven endeksi yüzde 4 artarak 91,1'e yükseldi. Reel kesim güven endeksi ise 105,1 olarak gerçekleşti. Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat sanayii satın alma yöneticileri endeksi de eşit değer olan 50'nin üzerine çıkarak 51,5 oldu."

"Ülkemize sığınan kardeşlerimizin güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşlerini teşvik edeceğiz"

Enflasyon oranının mayıs ayında yüzde 40'ın altına gerileyerek yüzde 39,6 olarak gerçekleştiğini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek, inşallah aynısını yine başaracağız. Savaştan ve terör örgütlerinin saldırılarından kaçarak, ülkemize sığınan kardeşlerimizin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde, dualarını da alarak ana vatanlarına dönüşlerini de teşvik edeceğiz. Her ne surette olursa olsun Türkiye'ye, buranın altını çiziyorum, Boraltan Köprüsü faciası gibi on yıllar boyunca izi silinmeyecek yeni utançlar yaşatmayacağız. Bu meseleyi tarihimize, kültürümüze ve inanç değerlerimize yakışır biçimde suhuletle çözüme kavuşturacağız. Girişimci, insani ve aktif dış politika çizgimizi sürdürerek, küresel ölçekte barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağız. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla uluslararası sistemdeki çarpıklıkların giderilmesi için gayretlerimizi yoğunlaştıracağız.

Milletimizle birlikte tüm dünyaya verilmiş güçlü bir mesaj olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu adım adım hayata geçireceğiz. Yeni dönemin ilk kabine toplantısında, tüm bu hususları etraflıca değerlendirdik ve tüm bakan arkadaşlarıma özellikle bir hafta içindeki bu hazırlıkları sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Nitekim bir hafta sonra tekrar bir brifingi hazırlayacaklar ve yine brife edilmek üzere kendilerini dinleyeceğim. Çünkü bizim bu arada atacağımız adımlar bizim için çok çok önemli. Seçim döneminin muhasebesini yapma yanında, önümüzdeki dönemde atılacak adımları da belirledik. Tabii ki seçim döneminin muhasebesini bakan arkadaşlarımdan ziyade MYK ve Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımla ayrıca yapacağım. Onlardan da gelecek bilgilerle birlikte inşallah geleceğe hazırlanmaya devam edeceğiz."

Samsun, Amasya ve Kastamonu'daki sel baskınları

Erdoğan, Samsun, Amasya ve Kastamonu'da meydana gelen yoğun yağış ve sel baskınları nedeniyle hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

AFAD ve ilgili kurumların, zarar gören yolların onarılmasından diğer sıkıntıların giderilmesine kadar her türlü çalışmayı sürdürdüğünü bildiren Erdoğan, "KOSGEB tarafından devreye aldığımız acil destek kredisi ile afetzede iş yerlerimizin yanında oluyoruz." dedi.

2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatları belirlendi

Yeni hasat döneminin bir çok ilde başladığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk gelen veriler 2023 yılının bereketli bir yıl olacağına işaret ediyor. Biz de çiftçilerimize gereken desteği her alanda verdik, veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatlarımızı açıklayarak üreticilerimizi sevindirmiştik. Bugün de Toprak Mahsulleri Ofisinin 2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. Fiyatları tespit ederken çiftçimizin üretime devam etmesinin yanında maliyetler, iç ve dış piyasa gelişmeleriyle ilgili gıda güvenliği için ihtiyaç olan stokların oluşturulmasını dikkate aldık. Toprak Mahsulleri Ofisimizin alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığımız tarafından çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için ton başına 1000 lira, arpa için ton başına 500 lira hububat üretim primi destek olarak verilecektir. Bu rakamlarla üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir."

Yeni hasat döneminin ve açıklanan alım fiyatlarının çiftçilere millete ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak. Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz. Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır."

(Bitti)