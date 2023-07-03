Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'na Başkanlık Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Ticaret Bakanlığı, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek ve takım yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Basketbol kadınlarda FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Konya'da sürüyor. Türkiye, Macaristan ile karşılaşacak. Fransa Bisiklet Turu'na İspanya-Fransa topraklarını kapsayan üçüncü etap yarışıyla devam edilecek. Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkek ve kadınlarda ilk tur mücadelesiyle başlayacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanlığı, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/09.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek; siyah-beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

(İstanbul/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol kadınlarda FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Konya'da sürüyor. Türkiye B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Macaristan ile karşılaşacak.

(Konya/19.00) (Fotoğraflı)

3- Fransa Bisiklet Turu'na İspanya-Fransa topraklarını kapsayan üçüncü etap yarışıyla devam edilecek.

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkek ve kadınlarda ilk tur mücadelesiyle başlayacak.

(Londra) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.