Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabe'yi Ziyaret Etti

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz El Suud'un yanı sıra Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke'de Kabe'yi ziyaret etti, Mescid-i Haram Camisi'nde sabah namazı kıldı

DailyMotion.com / Güncel