Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabe'yi Ziyaret Etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabe'yi Ziyaret Etti

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz El Suud'un yanı sıra Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke'de Kabe'yi ziyaret etti, Mescid-i Haram Camisi'nde sabah namazı kıldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz El Suud'un yanı sıra Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke'de Kabe'yi ziyaret etti, Mescid-i Haram Camisi'nde sabah namazı kıldı

DailyMotion.com / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Mekke, Kabe, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title