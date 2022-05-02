Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabe'yi Ziyaret Etti
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Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz El Suud'un yanı sıra Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke'de Kabe'yi ziyaret etti, Mescid-i Haram Camisi'nde sabah namazı kıldı.
Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz El Suud'un yanı sıra Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke'de Kabe'yi ziyaret etti, Mescid-i Haram Camisi'nde sabah namazı kıldı
DailyMotion.com / Güncel