Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz." AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Güncel Haberler

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