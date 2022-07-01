Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Güncel Haberler

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