Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel