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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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