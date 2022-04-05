Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü.
AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya- Ukrayna savaşı ele alındı.
Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
AA / Mümin Altaş - Güncel