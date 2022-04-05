Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü.

AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya- Ukrayna savaşı ele alındı.

AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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