Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 23 yılda yaşadığımız nice saldırıda bir, beraber olduk, sırt sırta verdik. Sonunda vatanımıza göz dikenleri hüsrana uğrattık." dedi.

Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanında ve denizlerde yüksek vazife şuuruyla çalışan jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının her bir mensubuna selam ve sevgilerini gönderdi.

Yurt içinde ve yurt dışında devletin bekası, milletin huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan güvenlik güçlerine Allah'tan üstün başarılar niyaz eden Erdoğan, zorlu ve nitelikli bir eğitim sürecini başarıyla nihayete erdiren gençleri canı gönülden tebrik etti.

Erdoğan, subay ve astsubayları devletine sadakat, milletine muhabbet, bayrağını hürmet anlayışıyla eğiten hocalara ve tecrübeleriyle kılavuzluk eden tüm komutanlara da teşekkürlerini iletti.

"Karşımdaki şu tablo kararlılığın resmidir"

Kalplerinde vatan ve millet sevgisi, gözlerinde ahlak, erdem ve cesaretin keskin ışıltısını taşıyan gençleri yetiştiren anne, babaların hepsine ayrı ayrı şükranlarını sunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yürekleri Türkiye için atan bu evlatlarımızın heyecanına ortak olmaktan ayrı bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün 881'i subay, 4 bin 130'u astsubay olmak üzere 2024-2025 eğitim öğretim dönemini başarıyla tamamlayan 5 bin 11 kardeşimizi hep birlikte mezun ediyoruz. Aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerden gelerek akademide öğrenim gören 15 subayımızın mezuniyet heyecanına iştirak ediyoruz. Dereceye giren kardeşlerimiz başta olmak üzere, mezuniyet diplomalarını alan 5 bin 11 subay ve astsubayımızın her birini tebrik ediyorum. Bugün, üniformalarını vakar, cesaret ve sorumlulukla kuşanan siz gençlerimizin tek tek alınlarından öpüyorum. Karşımdaki şu tablo kararlılığın resmidir. Şu tablo, Türkiye'nin güvenlik duvarıdır. Şu tablo, yarınlarınız için bir söz, bugünümüz için bir güvencedir. Her birinizle en az aileleriniz, komutanlarınız, hocalarımız kadar gurur duyuyorum."

Jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının farklı birimlerinde, cennet vatanın dört bir yanında vazife üstlenecek subay ve astsubaylara başarılarla dolu bir meslek hayatı dileyen Erdoğan, "Hem ülkelerine hem de kardeşliğimize çok önemli katkılar yapacaklarından emin olduğum 15 misafir subayımıza da başarı dileklerimi iletiyorum. Memleketlerine döndüklerinde, ailelerine ve mesai arkadaşlarına bizden selam götürmelerini kendilerinden bilhassa rica ediyorum." diye konuştu.

"Bizi buradan çıkarmaya çalışanlar oldu"

Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişi ve geleneği olan bir devlet olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu aziz millet, binlerce yıllık köklü, güçlü ve şerefli bir maziye sahiptir. Bizler Anadolu'ya dün gelmedik, tarih sahnesine de dün çıkmadık. Eserlerimizde, değerlerimizde, erdemlerimizde çok geniş bir coğrafyayı adım adım, nakış nakış işledik. Asırlar boyunca barışın, huzurun, adaletin, adaletin sancaktarı olduk. Ezan-ı Muhammedi'ler gök kubbede ebediyen yankılansın, nazlı hilal şafaklar gibi dalgalansın.

Bunu düşünerek gerektiğinde serden geçtik. Bizi buradan çıkarmaya çalışanlar oldu. Ufkumuzu karartmaya, hürriyetimizi elimizden almaya kalkanlar oldu. Kardeşliğimizi bozmaya, aramıza nifak duvarları örmeye yeltenenler oldu. Kimi zaman işgal ordularıyla bunu yapmaya çalıştılar. Kimi zaman da ülkemizdeki maşalarını harekete geçirdiler. Önce 17-25 Aralık'ta, ardından 15 Temmuz'da, 40 yıl boyunca besleyip büyüttükleri militanlarını üzerimize saldırdılar. Hamdolsun, sarsılmaz bir iman ve iradeyle hepsini tek tek püskürttük. 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür'. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emanetine dört elle sahip çıktık. Son 23 yılda yaşadığımız nice saldırıda bir, beraber olduk, sırt sırta verdik. Sonunda vatanımıza göz dikenleri hüsrana uğrattık."

