Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimizin en köklü kuruluşları arasında yer alan, ülkemizin her bir tarafında fedakarca hizmette bulunan Jandarma Genel Komutanlığımızın 183. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Teşkilatımızın aziz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Jandarma Güncel Haberler

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