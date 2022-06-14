Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimizin en köklü kuruluşları arasında yer alan, ülkemizin her bir tarafında fedakarca hizmette bulunan Jandarma Genel Komutanlığımızın 183. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Teşkilatımızın aziz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı. AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Jandarma Güncel Haberler

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