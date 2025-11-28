Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın yeni araç alım töreninde konuşuyor -1

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilmenizi isterim, şehirlerde polisimiz, kırsalda jandarmamız, denizlerde Sahil Güvenliğimiz milletimizin huzuru, esenliği ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyor. Bütün güvenlik güçlerimiz uyum içinde, koordinasyon içinde, Anayasa ve yasalardan aldıkları yetkiler çerçevesinde 86 milyona hizmet ediyor. Huzur ve emniyetimiz için 7 gün 24 saat, ülkemizin dört bir yanında, vatanımızın her karış toprağında mesai harcayan güvenlik birimlerimizde görev alan bütün kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümet olarak güvenlik kuvvetlerimizin vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmeleri için gerekli her türlü desteği sağlıyoruz. Envanterlerinde bulunan ve ekonomik ömürlerini tamamlayan araçların yenilenmesi çalışmalarını geçen yıl başlattık. Böylece hem görev araçlarımızın niteliğini hem de vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin etkinliğini artırıyoruz. Geçen sene yine burada yaptığımız törenle Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza 7 bin 204 yeni aracı kazandırmıştık. Bugün de 9 bin 200 aracı daha resmen sizlerin hizmetine veriyoruz. Bu araçlardan 7 bin 80 tanesi emniyetimiz, 2 bin 70 tanesi jandarmamız, 50 tanesi ise Sahil Güvenliğimiz tarafından kullanılacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sokaklarımızda, mahallelerimizde, köylerimizde gördüğümüz her polisimiz ve jandarmamız ile onların varlığını simgeleyen araçlar vatandaşlarımıza güven verirken, şer yüreklerine de korku salıyoruz" diye konuştu.

