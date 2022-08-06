CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İZMİT'TE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI - FOTOĞRAFLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmit'te Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılarak, 8,5 milyar TL değerindeki 425 projenin açılışını yaptı. Burada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 17 Ağustos 1999 tarihinde merkezi Kocaeli olan depremle sarsıldığını belirterek, "İstanbul'dan Sakarya'ya kadar kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hükümetlerimiz döneminde hem depremin izlerini ortadan kaldırmak hem huzurlu yerleşim yerleri inşa etmek için tüm imkanları seferber ettik. Kocaeli'yi yeniden ayağa kaldırdık. Kocaeli sanayisi üretimiyle ülkemize en fazla katkı sağlayan şehirlerimizin başında yer alıyor. Dikkat ederseniz attığımız her adımda siyasetçisinden sözde aydınına serzenişler izliyoruz. Mesela, 'Suriye'de adımlar atarsanız başımıza şu felaketler gelir' Mesela, 'Akdeniz'de şu ülkelere rağmen anlaşmalar yaparsanız başımıza söyle çoraplar örülür. Kafkasya'da güç dengelerine dikkat etmeden destek verirseniz başımız ağrır. Ekonomide bize dayatılan reçetelere uymazsanız başımıza taş yağar.' Birileri vekalet ettikleri kimlerse benzer örtülü tehditleri dile getiriyor. Kardeşlerim biz neler yaptık? Binlerce yıllık geleneğimizden ayağımızdaki prangaları birer birer kırarak milletimizle gönül bağımızı takip ederek, Türkiye'mizin inşasına başladık. Kendi hedeflerimize kilitlendik. Nice sinsi oyunlara rağmen bu yollardan dönmedik" dedi.

'BİZİM İKTİDARIMIZDA NE SULU NE KURU UYUŞTURUCUYA YER YOK'

Uyuşturucu ile mücadele ettiklerini belirterek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren Erdoğan, "Burada bunu söylemek istemezdim. Malum bir ana muhalefet var, bir de onun yanında yavru muhalefet var. Yavru muhalefetten bir tanesi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Hiç değinmek istemezdim fakat geçenlerde bir açıklaması oldu. 20 yıllık iktidarımızda uyuşturucu ile mücadelede biz gerekeni yapmamışız diyor. Hanımefendi önce şunu bileceksin. Bir defa bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Tayyip'in suluyla kuruyla alakası olup olmadığını iyi bilirsin. Nasıl oluyor da bunu konuşuyorsun. Yok kaptoganlar şunlar bunlar. Biz gerekli mücadeleyi verdik, veriyoruz, vereceğiz. İçişleri Bakanımızın verdiği mücadele, bakanlığımızın, kabinenin verdiği mücadele hepimiz için bilinen gerçektir. Ana muhalefetin içinde sulu kuru uyuşturucu alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Önce haddini bileceksin. Önce AK Parti iktidarının sulu kuru uyuşturucu ile mücadelesini iyi bileceksin. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Ama hanımefendi sen önce kendi çatının altındakileri düşün, onlarla beraber nasıl yol yürüdüğünü düşün. Bizin mücadelemiz net ve kesindir. Uyuşturucu ile mücadelemizi kimse inkar edemez" diye konuştu.

'HALA KENDİ ARALARINDA ANLAŞIP BİR CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARTAMADILAR'

Muhalefetin aralarında anlaşıp cumhurbaşkanı adayı çıkartamadıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sırtlarını sıvazlayan büyükelçiler, etrafındakiler, FETÖ'sünden PKK'sına velhasıl Türkiye'nin ve bu kardeşinizin tüm düşmanları bunlara gaz verdikçe coşuyor. Hala kendi aralarında anlaşıp bir cumhurbaşkanı adayı çıkartamadılar ama olsun. Masada 6 kişi var masanın altında da 1 tane toplam 7. Her kafadan bir sesin çıktığı bu curcuna masasına bir değil, birkaç aday çıkartabilecek kapasitede görüyorum. Şaka bir yana en kritik dönemde Türkiye'nin önünü kesmek için gösterilen komik gayretleri izliyoruz. Allah kimin hangi niyete sahip olduğunu ve kimin kiminle yürüdüğünü biliyor. Biz işimize bakıyoruz onlar ne yaparsa yapsınlar. Biz bu tezgahla ilk defa karşılaşmıyoruz. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçildiğimiz andan itibaren kendimizi mücadelenin içinde bulduk. Ne dediler muhtar bile olamaz dediler, bu manşetleri attılar. Ülkenin önce başbakanlık görevine sonra cumhurbaşkanı olduk. Bütün bu mücadeleyi milletimiz için verdik. 2023'den de zaferle çıkacağız. Ne terör örgütlerinin kanlı provokasyonları ne ahlaksız şantajlar milli iradenin gücünün üstüne çıkamaz. Onlar kaynakları arttırdıkça bizde kendi potansiyelimizi daha da kullandık. Yoğun bir şekilde tüm bu tezgahlar gizli saklı sergileniyordu. Sonra giderek pervasızlaştılar. Ülkemizi mahvetmek ve yönetimi değiştirmeyi açıkça ifade etmeye başladılar. Ekonomimize yapılan saldırı böyle başlamıştı. Ülke yönetiminde darbe ve ekonomiyle başaramadıklarını 2023'de sandık planlarını açıkça anlatmışlardı."

'CEKETİMİZİ ÇIKARTALIM VE FİNALİ İYİ YAPALIM'

Havanın sıcak olması nedeniyle 'Ceketimizi çıkartalım ve finali iyi yapalım' diyerek ceketini çıkartarak konuşmasına devam eden Erdoğan, "Seçim tarihi 2023 Haziran çattığında lütfen karşınıza çıkan adaylara bir bakın. Tercihinizi en doğru şekilde yapmanızı istiyorum. Buradan öyle bir ses verin ki dostlarımızın yürekleri ferahlasın. Kocaeli 2023'te tercihinde büyük ve Türkiye'nin yanında olmaya hazır mısınız? Evlatlarımıza bırakacağımız en önemli 2053 vizyonuna sahip çıkacak mısınız? Ülkemize diz çöktürmek, milletimize boyun eğdirmek isteyenlerin bir kez daha kursaklarında bırakmaya var mısınız? Kocaeli bu kutlu yürüyüşte yanımızda mısınız? Kocaeli'de birçok eserin açılışını yapıyoruz. Bay Kemal gibi İstanbul Belediye Başkanıyla musluk açmıyoruz musluk" diye konuştu.