Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük en modern sağlık komplekslerinden biridir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi'nin dünyanın en büyük ve en modern sağlık komplekslerinden biri olduğunu belirtti. Bu yatırım, hizmet siyasetinin bir nişanesi olarak 6 hastaneyi bünyesinde barındırmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük en modern sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 hastane barındıran bu yatırım hizmet siyasetimizin nişanesidir