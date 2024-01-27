Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük en modern sağlık komplekslerinden biridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük en modern sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 hastane barındıran bu yatırım hizmet siyasetimizin nişanesidir