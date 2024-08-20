Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta başlayan ve geniş bir alana yayılarak 18 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemede bulundu.

Sancaklı Mahallesi'nde yangından zarar gören vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinleyen Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak ziyaretleri hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefondan hitap ettiği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Evleri yanan vatandaşlara sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa zamanda bunlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni evlerine, yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız. Bu konuda ilgili arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar." dedi.

Yangından zarar gören vatandaşlardan 80 yaşındaki Süleyman Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini mahallelerine davet etti.

"Manavgat ve Muğla yangınları tecrübesi"

Keşir, AA muhabirine yaptığı açıklamada yangında can kaybı olmamasının tek ve en büyük tesellileri olduğunu, soğutma çalışmalarıyla hasar tespiti için de hızlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinlediklerini, kendilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdüklerini ifade eden Keşir, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla buradaki hemşirelerimize bağlandı ve onlara geçmiş olsun dileklerini bizzat iletti. Daha önceki yangınlarda yaptığımız gibi hızlıca ihtiyaçların karşılanacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımızla görüşen Süleyman amcamız da bir Anadolu misafirperverliğiyle kendisini buraya davet etti."

Bölgedeki hayvan kayıpları ve meranın hasar görmesi nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili de çalışma yapıldığını aktaran Keşir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne gerekiyorsa hızlı bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Ne yazık ki geçmişte de Manavgat ve Muğla yangınları tecrübesi var. Orada nasıl evleri, ahırları hızla yapıp teslim ettiysek bu bölgede de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlıklarımız hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak yönünde gayret içindeler."

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikme etkinliğinin Sancaklı Mahallesi'nde yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Karşıyaka izmir Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne? Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? Fenerbahçe Young Boys maç yaptı mı? Fenerbahçe Young Boys kim eledi? Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç defa katıldı? TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ şifresiz izleme linki! TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title