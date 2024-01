Erdoğan: Adaylarımız gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değil

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Bizim adaylarımız belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Buradaki konuşmasına, sabah yaşanan 5,1 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla İzmirlilere "geçmiş olsun" dileklerini sunarak başlayan Erdoğan, "Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın ardından bugün de ilçelerdeki adayları açıklamak üzere İzmir'de olduklarını belirten Erdoğan, diğer şehirlerde de genel başkan yardımcılarının ilçe adaylarının tanıtım törenlerine katıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday belirleme işlemlerini en kısa sürede bitirerek, tüm vakit ve enerjilerini 31 Mart'ta sandıkları patlatmak için kullanmayı amaçladıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir adaylarımız, şehirlerimiz için geliştirdikleri vizyon projelerini açıklamaya başladılar. Bundan 30 yıl önce belediyelerde aldığımız ülkemize ve milletimize hizmet emanetini, şehirlerimizin çehrelerini değiştirerek, insanımızın hayat seviyesini yükselterek bugüne kadar getirdik. İnşallah 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum.

Bugün açıklayacağımız ilçe belediye başkan adaylarımızın da kendi sorumluluk alanlarında aynı başarıyı göstereceğinden şüphe duymuyorum. Türkiye'de artık sadece şovla, sadece ajans parlatmasıyla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak, şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir. Milletimiz, 31 Mart'ta şehirlerini, ortak değerlerini, istismar siyasetiyle değil eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir."

Şehirler hak ettikleri atılımları gerçekleştirebilsin diye hükümet olarak 21 yıldır Türkiye'yi baştan sona temel altyapı yatırımlarıyla donattıklarını anımsatan Erdoğan, "Vizyon ve gönül birliği içinde belediye başkanlarının yönettiği şehirlerde hükümet-yerel yönetim sinerjisiyle bu atılımları hayata geçirdik. Şimdi de diyoruz ki gelin İzmir başta olmak üzere hiçbir şehrimizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliği vizyonundan ve kazançlarından mahrum bırakmayalım." diye konuştu.

"Geleceğin Türkiye'sine yürüyelim"

Sadece belediye değil, merkezi yönetimin de önemine işaret eden Erdoğan, "Merkezi yönetim olarak, bu milletin efendisi değil, hizmetkarı olan Erdoğan kardeşinizle, ulaşımıyla, suyuyla, arıtmasıyla, çevresiyle, yeşiliyle, sosyal destekleriyle ülkemize yakışır, milletimizin beklentilerine cevap verecek belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim." dedi.

Bunun her anında, her yerde, her durumda şehrinin hizmetinde, insanın yanında yer alacak cumhurbaşkanıyla, belediye başkanlarıyla sağlanabileceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim adaylarımız belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan seçilecek belediye başkanlarımızın sizlerin arzu ettiği şekilde çalışacağının teminatını bizzat veriyoruz. Şehirlerimize verdiği sözleri yerine getirmeyen, vatandaşlarımıza hak ettikleri eser ve hizmetlerle buluşturmayan belediye başkanlarından bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Bunun için 31 Mart'ta hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor. Önümüzdeki sayılı günleri öyle bir değerlendireceğiz ki kapısı çalınmadık, gönlü kazanılmadık hiçbir insanımızı bırakmayacağız."

"Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylarıyla, teşkilatlarıyla, milletvekilleriyle gece gündüz sahada olacaklarının altını çizerek, "Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. Tabii bunları yaparken maruz kalacağımız yalanları ve iftiraları da ifşa edeceğiz." diye konuştu.

"Öyleyse şimdi buradan, İzmir'den öyle bir ses verin ki diğer 80 vilayetimizden duymayan kalmasın." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim gecesi Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz?" diye sordu.

Salonda bulunanların "Evet" demesi üzerine Erdoğan, "Rabb'im hepinizden razı olsun." karşılığını verdi.

