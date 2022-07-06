CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İTALYAN-TÜRK DOSTLUK ZİRVESİ ÖZEL KONSERİNİ İZLEDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi.
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen konser anısına İtalyan Başbakan Draghi'ye, Donizetti Paşa tarafından Sultan Abdülmecid için bestelenen ve 1839-1861 yılları arasında Marş-ı Sultani olarak kullanılan Mecidiye Marşı'nın notlarının olduğu tabloyu hediye etti. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın, özel konseri izleyenlerden büyük beğeni aldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel