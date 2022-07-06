CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İTALYAN-TÜRK DOSTLUK ZİRVESİ ÖZEL KONSERİNİ İZLEDİ CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi. CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen konser anısına İtalyan Başbakan Draghi'ye, Donizetti Paşa tarafından Sultan Abdülmecid için bestelenen ve 1839-1861 yılları arasında Marş-ı Sultani olarak kullanılan Mecidiye Marşı'nın notlarının olduğu tabloyu hediye etti. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın, özel konseri izleyenlerden büyük beğeni aldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İTALYAN-TÜRK DOSTLUK ZİRVESİ ÖZEL KONSERİNİ İZLEDİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.