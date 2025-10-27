Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Descalzi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Claudio Descalzi ile görüştü.
Kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel