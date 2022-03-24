Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi

BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve sonrası İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü. Görüşmeye iki ülkenin temsil heyeti de eşlik etti.

Zirveye katılmak için Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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