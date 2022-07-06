Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi adına Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği özel konseri izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi adına Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği özel konseri izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser anısına İtalya Başbakanı Draghi'ye, Donizetti Paşa tarafından Sultan Abdülmecid için bestelenen ve 1839-1861 yılları arasında Marş-ı Sultani olarak kullanılan Mecidiye Marşı'nın notlarının bulunduğu tabloyu hediye etti.
(Mehmet Kalay - İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel