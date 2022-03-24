Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile bir araya geldiBELÇİKA, (DHA)- Belçika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile bir araya geldi
BELÇİKA, (DHA)- Belçika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü.