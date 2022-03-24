Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile bir araya geldi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile bir araya geldiBELÇİKA, (DHA)- Belçika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile bir araya geldi

BELÇİKA, (DHA)- Belçika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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