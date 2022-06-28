Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak...
AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar."
AA / Merve Yıldızalp - Güncel