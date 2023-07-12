Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) İnsanların kutsallarına saldırmak fikir hürriyeti değil barbarlıktır, ilkelliktir, bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) İnsanların kutsallarına saldırmak fikir hürriyeti değil barbarlıktır, ilkelliktir, bir nevi terör eylemidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) İnsanların kutsallarına saldırmak fikir hürriyeti değil barbarlıktır, ilkelliktir, bir nevi terör eylemidir."
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel