Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.