Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum."
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel