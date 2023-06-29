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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İsveç Güncel Haberler

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