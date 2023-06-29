Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız"
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel