Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'in NATO üyelik süreci) Meclis açıldığında inanıyorum ki süratle Meclis Başkanımızın uluslararası sözleşmelerde öne...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'in NATO üyelik süreci) Meclis açıldığında inanıyorum ki süratle Meclis Başkanımızın uluslararası sözleşmelerde öne çıkaracağı sözleşme bu olacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsveç'in NATO üyelik süreci) Meclis açıldığında inanıyorum ki süratle Meclis Başkanımızın uluslararası sözleşmelerde öne çıkaracağı sözleşme bu olacaktır"
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel