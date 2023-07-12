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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'in NATO üyelik süreci) Meclis açıldığında inanıyorum ki süratle Meclis Başkanımızın uluslararası sözleşmelerde öne...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'in NATO üyelik süreci) Meclis açıldığında inanıyorum ki süratle Meclis Başkanımızın uluslararası sözleşmelerde öne çıkaracağı sözleşme bu olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsveç'in NATO üyelik süreci) Meclis açıldığında inanıyorum ki süratle Meclis Başkanımızın uluslararası sözleşmelerde öne çıkaracağı sözleşme bu olacaktır"

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İsveç Güncel Haberler

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