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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili düzenleme Meclise sevk edildiğinde, süreç TBMM takvimine göre şekil alacak.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili düzenleme Meclise sevk edildiğinde, süreç TBMM takvimine göre şekil alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili düzenleme Meclise sevk edildiğinde, süreç TBMM takvimine göre şekil alacak. İsveç'in atacağı adımlara göre harekete geçeriz"

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İsveç Güncel Haberler

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