Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili düzenleme Meclise sevk edildiğinde, süreç TBMM takvimine göre şekil alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili düzenleme Meclise sevk edildiğinde, süreç TBMM takvimine göre şekil alacak. İsveç'in atacağı adımlara göre harekete geçeriz"