Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ABD'ye) NATO'da iki müttefiksek o zaman dayanışma halinde eş zamanlı üzerine düşeni yap,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ABD'ye) NATO'da iki müttefiksek o zaman dayanışma halinde eş zamanlı üzerine düşeni yap, Meclis'imiz gereken kararı alır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ABD'ye) NATO'da iki müttefiksek o zaman dayanışma halinde eş zamanlı üzerine düşeni yap, Meclis'imiz gereken kararı alır"