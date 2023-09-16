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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'in NATO üyeliği) Kalkıp da teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa, bunlar görevini...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'in NATO üyeliği) Kalkıp da teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa, bunlar görevini yerine getirmiyor demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsveç'in NATO üyeliği) Kalkıp da teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa, bunlar görevini yerine getirmiyor demektir."

Kaynak: AA / Güncel

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