Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'in NATO üyeliği) Kalkıp da teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa, bunlar görevini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'in NATO üyeliği) Kalkıp da teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa, bunlar görevini yerine getirmiyor demektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsveç'in NATO üyeliği) Kalkıp da teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa, bunlar görevini yerine getirmiyor demektir."
Kaynak: AA / Güncel