Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'in NATO üyeliği) Kalkıp da teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa, bunlar görevini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'in NATO üyeliği) Kalkıp da teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa, bunlar görevini yerine getirmiyor demektir.