Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği) Şayet bu konuda bir oyalama bir riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği) Şayet bu konuda bir oyalama bir riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği) Şayet bu konuda bir oyalama bir riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği) Şayet bu konuda bir oyalama bir riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği) Şayet bu konuda bir oyalama bir riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin"

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

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