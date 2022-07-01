Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği) Şayet bu konuda bir oyalama bir riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği) Şayet bu konuda bir oyalama bir riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği) Şayet bu konuda bir oyalama bir riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin"
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel