Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson'la görüşmesinde silah ambargosu ve savunma sanayine yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların...
AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson'la görüşmesinde silah ambargosu ve savunma sanayine yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların kaldırılmasını beklediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson'la görüşmesinde silah ambargosu ve savunma sanayine yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların kaldırılmasını beklediklerini söyledi.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel