Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Türküleri Lansmanına katıldı (1) - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Türküleri Lansmanına katıldı (1)

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve sporcular ile tokalaşması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Yücel Arzen'nin müzik dinletisi ANKARA...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve sporcular ile tokalaşması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Yücel Arzen'nin müzik dinletisi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'na katıldı.

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AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Yücel Arzen, Mayıs, Güncel, Haberler

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