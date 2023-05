Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN'ın isim babasının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı.

Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzak Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı"nda konuştu.

Son 20 yılda birikimleri, azimleri, çalışkanlıkları, kabiliyetleri ve dirayetleriyle Türkiye'nin savunma sanayinde hızla üst sıralara çıkmasında emeği olanlara teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Eğer bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyorsak bunda hem güvenliğimizin sigortası hem teknolojik ilerlemenin lokomotifi olan savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıların çok büyük payı var." diye konuştu.

Türkiye'nin dostlarına güven, düşmanlarına korku veren savunma gücünün, siyasi, ekonomik ve diplomatik atılımların en önemli zemini olmaya devam ettiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK/PYD/YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde aldırdık mı? Aldırmadık, aldırmayacağız ama ne yazık ki birileri, başta bay bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Yazıklar olsun. Kandil bunları destekleyecek, Kandil'in desteği ile beraber bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez."

"Attığınız her adımda devletimizin tüm imkanlarıyla yanınızdayız"

Hemen her hafta, bir terör elebaşının Türkiye sınırları içinde veya ötesinde etkisiz hale getirildiğinin haberini aldıklarını dile getiren Erdoğan, bölücü örgütün ele başlarına yönelik başarılı operasyonların uzun süredir devam ettiğine dikkati çekti.

DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımızla, silahlı kuvvetlerimizle, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz. Bunun için sizlerden daha çok çalışmanızı, daha çok tasarım ve üretim gerçekleştirmenizi, daha çok alanda ülkemizi söz, etki ve kazanç sahibi yapmanızı istiyorum. Attığınız her adımda, döktüğünüz her damla terde, geliştirdiğiniz her üründe devletimizin tüm imkanlarıyla sizlerin yanındayız. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz. Kazan'dan yükselen bu ışık, dalga dalga tüm Türkiye'yi, tüm bölgemizi, tüm dünyayı kuşatarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde bize yol gösterecektir, rehberlik edecektir."

Milletin 20 yıldır hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye, sayısız politikaya, sayısız kazanıma şahit olduğunu belirten Erdoğan, bunların başında hiç şüphesiz savunma sanayindeki, özellikle de havacılıktaki başarıların geldiğini vurguladı.

"İsim babası da Devlet Bey'dir"

Türk havacılığında kritik bazı projelerle, geçen günlerde önemli kilometre taşlarını geride bıraktığını kaydeden Erdoğan, "Hava Kuvvetlerimizin ana savaş gücü olacak Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. Ülkemizin ilk insanlı, süpersonik jet uçağı olan Hürjet'imizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Eyvallah... Bu millet yapar, inandı mı yapar. Atak Taarruz Helikopteri'mizin abisi diyebileceğimiz ağır sınıf taarruz helikopterimiz Atak-2'yi ilk kez havalandırdık." dedi.

Dünyanın ilk uçan insansız savaş uçağı Kızılelma'dan sonra Anka-3 Muharip İnsansız Savaş Uçağı'nın da ilk yürüyüşünü yaptığını belirten Erdoğan, iftihar verici gelişmeleri taçlandıracak yeni adımlar atacaklarını, bunlardan birinin de "KAAN" ismini verdikleri Milli Muharip Uçak olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabbime bize bu günleri gösterdiği için hamdediyorum. İsim babası da Devlet Bey'dir. Tabii şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. TCG Anadolu'ya, Altay'a, İMECE'ye, diğer projelerimize neler dediler biliyorsunuz. Bunlara da herhalde 'maket' diyeceklerdir. Dikkat ederseniz ülkemizin savunma sanayinde elde ettiği her başarıdan bunlar, bir de suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Hiç kusura bakmasınlar, biz bunları da suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz. Bizi gerçeklikten kopmakla itham edenleri, umutlarını bağladıkları hayallerden uyandırmaya tek başına KAAN ve Hürjet bile yeter. Bugün buradaki coşku, gurur birilerini tedirgin ediyorsa ne mutlu bize, demek ki doğru yoldayız. Öyleyse 'Durmak yok, yola devam.' diyerek daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız."

"Türkiye artık yeni bir devrin eşiğindedir"

İster sulhta ister harpte olsun kahraman ordunun arkasındaki en büyük gücün, millet ve onun alın terinin mahsulü olan savunma sanayi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Uzunca bir süredir, bu gücün sanayi tarafından mahrum bırakılan Türkiye artık yeni bir devrin eşiğindedir. Milli silahlarımız, milli uçaklarımız, İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncılarımız, Kızılelmalarımız, milli gemilerimiz, milli uydularımız, milli tankımız, tüfeğimiz daha niceleri için çok çalıştık ve başardık. Daha çok çalışmaya, daha da büyük başarılar kazanmaya devam edeceğiz." dedi.

İlk uçuşunu bugün yapan, motorlarını çalıştıran uçakların, İHA'ların, helikopterlerin olduğunu belirten Erdoğan, bunları yapan yürekli mühendisleri, gözü pek pilotları, çalışkan işçileri, gecesini gündüzüne katan savunma sanayi neferleriyle millet adına gurur duyduğunu dile getirdi.

Kahramankazan'ın bu sürecin tüm safhalarını yaşamış bir yer olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlçemizle de gurur duyuyoruz. Burada çalışan mühendislerimizden, işçilerimizden, yıllarca şu serzenişi duyduk; 'Geçmiş on yıllarda yabancıların uçaklarını, helikopterlerini satın alırken, burada onların çizimlerini öğretirken, hep iç geçirirdik, hep biz daha iyisini yapamaz mıyız, bizim neyimiz eksik?' diye söylenip dururduk. Biz hükümete geldiğimizde mühendislerimizin, işçilerimizin, kahraman askerlerimizin bu serzenişlerine kulak verdik, 'Artık yeter.' dedik. 'Bizim kendi mühendisimiz tasarlayacak, kendi işçimiz üretecek, kendi pilotumuz uçuracak.' dedik.

Bu iradeyi ortaya koyarak diğer alanlarla birlikte havacılıkta da az zamanda çok yol aldık. Vakıf ve özel sektörden ana yüklenicilerimiz bu platformları hayata geçirirken yüzlerce yüklenicimiz ve KOBİ'miz de alt sistemleri, milli olarak geliştirerek ve üreterek sistemdeki yerini alıyor. Üniversitelerimizin araştırma geliştirme çalışmalarına verdiği desteği de biliyoruz. Hamdolsun verilen emeklerin hepsinin de karşılığını aldık, alıyoruz."

(Sürecek)