Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mühendislerinin yapacağı ve pilotlarının uçuracağı Milli Muharip Uçak KAAN'ın birkaç yıl içinde tüm testleri tamamlanarak, üstün performansıyla Hava Kuvvetlerine teslim edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mühendislerinin yapacağı ve pilotlarının uçuracağı Milli Muharip Uçak KAAN'ın birkaç yıl içinde tüm testleri tamamlanarak, üstün performansıyla Hava Kuvvetlerine teslim edileceğini bildirdi.

Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzak Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı"na katıldı.

Akıncı'dan Aksungur'a, Bayraktar TB2'den Anka'ya her çeşidinden SİHA'nın dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini anımsatan Erdoğan, birçok ülke ile ortak havacılık projeleri yürüttüklerini, Pakistan'dan Endonezya'ya, Batılı ülkelerden birçok mühendisin de TUSAŞ'ta görev aldığını, savunma sanayisi ürünlerini onlarla beraber tasarlayıp, beraber ürettiklerini anlattı.

Daha gidecek çok yol olduğunu, gelecek yıllarda orduyu bu uçaklarla, İHA'larla, helikopterlerle donatarak dosta güven, düşmana korku salmaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, Türkiye güçlendikçe bölgede ve dünyada barışın, adaletin, hakkaniyetin kökleşeceğini, bunun için başlatılan hiçbir işi yarım bırakmamaları gerektiğini vurguladı.

"Hürjet, gerektiğinde harp sahasına da gidebilecek"

Geçmişte pek çok projenin başına gelenlerin bu ürünlerin başına gelmesine izin vermeyeceklerini, çünkü çok emek verip fedakarlık yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, yüzlerce mühendis, pilot, teknisyenin gecesini gündüzüne katıp bu gururu yaşattıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk jet motorlu süpersonik savaş uçağımız Hürjet, kahraman pilotlarımızı yetiştirecek ve gerektiğinde silahla donatıp harp sahasına da gidebilecek. Bu özelliğiyle Hürjet, kendi silahlarımız ve kendi radarlarımızla donatılarak kısmen F-16'larımızın yerine de geçebilecek. Çok yakında Hürjetimiz Hava Kuvvetlerimiz envanterine katılacak. Ayrıca Akrotim Gösteri Uçaklarımız da Hürjet filosundan oluşacak. Hürjet'i inşallah TCG Anadolu gemimize de konuşlandıracağız." diye konuştu.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın da çok yakında uçacağını bildiren Erdoğan, "Öyle bir uçak düşünün ki harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Silah yuvasını açıp füzesini, bombasını, düşmanın üzerine bırakacak. Sonra da geldiği gibi sessizce üssüne geri dönecek. Üstelik bu uçağı ülkemizin kendi mühendisleri yapacak, ülkemizin kendi pilotları uçuracak. KAAN, işte bu uçağın adıdır. Ana görev sistemlerinin tamamı yerli ve milli olacak. KAAN kendi silahlarımızla, kendi radarımızla, kendi haberleşme, uçuş kontrol ve görev bilgisayarlarımızla donatılacak. Bu tablo karşısında duygulanmamak mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

KAAN'ı birkaç yıl içinde tüm testlerini tamamlayarak, üstün performansıyla Hava Kuvvetlerine teslim edeceklerini duyuran Erdoğan, dünyada bu tipte beşinci nesil savaş uçağı üreten beş ülkeden biri olacaklarını dile getirdi.

"Kızılelma ve ANKA-3, KAAN ile kol uçuşu yapacak"

Başka insansız savaş uçaklarının da bulunduğunu, Bayraktar Kızılelma'nın dünyanın ilk insansız savaş uçağı olarak havalandığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde çok önemli görevler üstlenecek ANKA-3, muharip insansız savaş uçağımızla inşallah önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacak. Kızılelma ve ANKA-3, KAAN ile otonom şekilde kol uçuşu yapacaklar. Hepsi de yerli mühimmatlarımızla görev icra edecekler. Böylece silahlı insansız hava aracı standartlarını dünya çapında en üst düzeye çıkarmış olacağız. Dost ve müttefik ülkeler için de üretimine başladığımız Hürkuş, şimdiden uluslararası bir platforma dönüştü. Yakında Nijer ve Çad'a ilk ürünleri veriyoruz. Milli helikopterimiz Gökbey'den de mutlu haberler alıyoruz. Gökbey, artık kendi mühendislerimizin tasarladığı türbinli motorla uçuyor.

Biliyorsunuz 10 ton ağırlığındaki Atak-2 helikopterimizle dünyada bu sınıfta helikopter üretebilen üç ülkeden biri haline geldik. Burada ardı ardına sıraladığımız savunma sanayi projelerini dünyada yapabilen o kadar az ülke var ki, yaşadığımız tarihi dönüşümün çok iyi farkında olmalıyız. Türkiye olarak nereden nereye geldiğimizi ve nereye gittiğimizi görmeden, siyasetten ekonomiye, güvenlikten enerjiye, pek çok başlıkta maruz kaldığımız sinsi saldırıların sebebini anlamalıyız. Yıllarca bize uçak, helikopter, motor satanlar, bunlara artık kendimizin tasarlaması, üretmesi, ihraç etmesi karşısında elbette sessizce beklemeyecek. Çünkü biliyorlar ki yakında biz bu ürünlerimizi onlara da satacağız."

"Hava araçlarının modernizasyonu konusunda çok ileri kabiliyetlere sahibiz"

Halihazırda birçok ülkenin uçakları, helikopterleri için parça ürettiklerini, sistem geliştirdiklerini, yazılım yaptıklarını belirten Erdoğan, Türk Hava Yollarının kullandığı uçakların birçok parçasında da Türkiye'nin imzasının bulunduğunu, hava araçlarına modernizasyon yapabilme konusunda çok ileri kabiliyetlere sahip olduklarını aktardı.

Silahlı kuvvetlerinin radar uçaklarını keşif ve gözetleme uçaklarını, F-16'ların elektronik sistemlerini yerli ve milli sistemlerle donattıklarını kaydeden Erdoğan, uydu alanında da benzer adımlar attıklarını bildirdi.

TUSAŞ'taki uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezinin dünyanın en seçkin uydu geliştirme merkezleri arasına girdiğini, GÖKTÜRK uydularını burada kendilerinin ürettiklerini ve geliştirildiğini aktaran Erdoğan, sırada yeni TÜRKSAT uydusuyla diğer yeni nesil uyduların yer aldığını anlattı.

"Savunma sanayii asla sadece savunma sanayii değildir." diyen Erdoğan, "Savunma sanayii demek elbette öncelikle kendi ordumuzun ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz tasarım ve üretim altyapısını kurmak demektir. Ama bunun ötesinde savunma sanayii, ülkemizin yüksek teknoloji alanında dünyada söz sahibi olmasını sağlayacak eko sistemin lokomotifidir. Asırlık hayalleri gerçekleştirmenin gururuyla bir kez daha bugün istikbal diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KAAN'ı imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Hürjet uçağının yanına geçti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Erdoğan, daha sonra Hürjet'in önünde pilotlarla, TUSAŞ çalışanlarıyla ve protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN'ın yanına giderek burada da pilotlarla görüştü ve fotoğraf çektirdi.

KAAN'ın gövdesine 1 Mayıs 2023 tarihini atıp imzalayan Erdoğan, daha sonra kokpitine geçti. KAAN'ın kokpitinde uçak hakkında bilgi alan Erdoğan, gazetecilere de el sallayarak poz verdi. Erdoğan, bir süre oturduğu KAAN'ın kokpitinde kanopiyi de kapatarak pilot selamı verdi.

Erdoğan, alandan ayrılmadan TUSAŞ çalışanlarıyla da aile fotoğrafı çektirdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kuvvet Komutanları, MHP Genel Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEİ) Genel Müdürü Mahmut Akşit, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, askeri erkan ve çok sayıda davetli de katıldı.

(Bitti)