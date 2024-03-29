Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un yönetimi yarı zamanlı mesaiyle olacak bir iş değildir

Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik
Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak
Yüzde 42'lik hisseyi de satın aldılar! İstinye Park AVM'nin tek sahibi Orjin Gayrimenkul Grubu oldu
Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu
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İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
Akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti