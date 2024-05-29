Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez olmuştur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İstanbul'un fethinin dünya ve Türk tarihinin muhteşem zaferlerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, "İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümünü kutluyorum. Fethin ruhunu anlamak için, bu mübarek zaferin nasıl kazanıldığını iyi bilmek gerekiyor. Askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihinin izlerini günümüze taşıyan, sanatçılara ilham kaynağı olan İstanbul'un, Türkiye'nin iş, finans, ticaret, sanat, kültür ve inanç merkezi olarak dünyanın en gözde şehirleri arasında yer aldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bize Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir. İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümü vesilesiyle, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."