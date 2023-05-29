Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü tebrik etti. Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yad ediyorum.