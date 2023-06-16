CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTANBUL'U İÇİNDE SÜRÜKLENDİĞİ FETRET DEVRİ'NDEN HEP BERABER ÇIKARTACAĞIZ

1665'te Vani Mehmed Efendi tarafından yaptırılan, 2020 yılı Kasım ayında çıkan yangında hasar gören ve büyük oranda tahrip olan Üsküdar'daki Vaniköy Camii'nin restorasyonu tamamlandı ve ramazan ayından yeniden hizmete girdi. Boğazın incisi olarak isimlendirilen İstanbul'un simge yapılarından olan caminin restorasyon sonrası ibadete açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Cuma namazını da burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

"YALANLARLA İSTANBULLU KARDEŞLERİMİZİN ZİHNİNİ BULANDIRMAYA ÇALIŞTILAR"

"İHYA ETTİĞİMİZ HER BİR MİRASIMIZLA GEÇMİŞTEN BUGÜNE VE GELECEĞE SARSILMAZ KÖPRÜ KURUYORUZ"

"21 YILDA KAMU YATIRIMLARININ TUTARI 812 MİLYAR LİRAYI GEÇİYOR"

"İSTANBUL'U İÇİNDE SÜRÜKLENDİĞİ BU FETRET DEVRİNDEN HEP BERABER ÇIKARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı ancak İstanbul'u birkaç senedir, yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.