Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da eser ve hizmet eksikliği var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul, son 5 senedir yeniden 1989-1994 dönemine dönme emareleri göstermeye başladı. Eser ve hizmet namına zaten ortada elle tutulur hiçbir eser yok."