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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul Mutabakatı) Tahıl arzının sürdürülmesinde kritik öneme sahip bu mutabakat, BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İstanbul Mutabakatı) Tahıl arzının sürdürülmesinde kritik öneme sahip bu mutabakat, BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul Mutabakatı) Tahıl arzının sürdürülmesinde kritik öneme sahip bu mutabakat, BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul Mutabakatı) Tahıl arzının sürdürülmesinde kritik öneme sahip bu mutabakat, BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir."

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler İstanbul Güncel Haberler

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