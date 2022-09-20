Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul Mutabakatı) Tahıl arzının sürdürülmesinde kritik öneme sahip bu mutabakat, BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul Mutabakatı) Tahıl arzının sürdürülmesinde kritik öneme sahip bu mutabakat, BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul Mutabakatı) Tahıl arzının sürdürülmesinde kritik öneme sahip bu mutabakat, BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir."
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel