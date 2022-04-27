Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Mushafı Takdim ve Tanıtım Programı'nda konuştu: (2)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetimizin zengin birikimini ihya etme kabiliyetimizi harekete geçirerek, maruz kaldığımız ön yargıların, ithamların, dayatmaların hatta saldırıların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen İstanbul Mushafı Takdim ve Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, medeniyet ve kültürlerinde içeriğinden bağımsız olarak bizatihi yazının kendisinin öylesine kıymetli olduğunu, büyüklerin üzerinde yazı bulunan herhangi bir kağıdın bile ayaklar altında kalmasına rıza göstermediklerini hatırladıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı hususla ilgili büyük alim ve müfessir Elmalılı Hamdi Yazır'ın kardeşinin naklettiği hatırasını "Merhum Yazır, 13 yaşında ilim tahsili için geldiği İstanbul'da küçük Ayasofya Medresesi'nde, Hacı Kamil Efendi isimli mübarek bir zata da hizmet ederek hayır duasını almaya çalışırmış. Bu zatın oda kapısının eşiği biraz yüksekçeymiş. Merhum Yazır, Kamil Efendi'nin oraya rahatça girip çıkmasını sağlamak için üzerinde Rumence yazılar bulunan bir gaz yağı sandığının kapağını eşiğin önüne yerleştirmiş. Ertesi sabah bunu gören Kamil Efendi, merhum Yazır'a 'Ey oğul, ayağımızın altına öyle bir karpuz kabuğu koymuşsun ki hiç günahımız olmasa da bu yeter.' demiş. Bu tepkiye şaşıran merhum Yazır, bunun İslam yazısı olmadığını demeye çalışırken, Kamil Efendi devam etmiş 'A molla, Müslümanın da gavurun da yazısı vardır ama yazının Müslümanı, gavuru olur mu? Biriyle görülen iş diğeriyle de görülmüyor mu? Hayra yarayan, Hakk'a hadim olan her yazıya saygı lazım. Allah, Kalem Suresi'nin ilk ayetinde yazılara ve yazılanlara boşuna mı kasem buyurdu sanıyorsun? Aman dikkatli ol yavrum.'" sözleriyle aktararak, "Evet, bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz her türüyle yazıyı işte böyle bir yere koymaktadır. Yazıya geçirilen eser Kur'an-ı Kerim olduğunda ise ortaya insanların hem gözünü hem gönlünü okşayan nüshalar çıkmaktadır. İstanbul Mushafı da bu geleneğin zirvesi olmaya talip bir çalışmadır. Rabb'im, Hüseyin Kutlu hocamızdan razı olsun." diye konuştu.

Tarihin, farklı medeniyetlerin yükselişine ve düşüşüne şahitlik ettiğini kaydeden Erdoğan, dünyanın son birkaç asrına Avrupa ve Amerika merkezli Batı medeniyetinin damga vurduğunu söylemenin yanlış olmayacağını, bu sürecin elbette kölelikten katliamlara, sömürüden istismara kadar uzanan boyutları olduğunu ifade etti.

"Dünya yeniden ırkçılığın, İslam düşmanlığının yükselişe geçtiği bir döneme girdi"

Batı medeniyetinin dünyayı sanatı, kültürü, sineması, dizisi, müziği, resmi ve sporuyla yani modern tabirle "yumuşak güç" unsurları denen içerik üretimiyle istila ettiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii burada teknolojinin bizatihi kendisiyle muhteviyatının ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Mesela interneti, sosyal medyayı ve benzeri uygulamaları kullanmak herkesin hakkıdır. Herkese kolaylık sağlar. Şayet bu teknolojik imkanın içeriğini siz üretmiyor, dilini ve mesajlarını siz yönetmiyorsanız, hak ve kolaylık olarak gördüğünüz şey kısa sürede sizi gönüllü şekilde esir alan bir silaha dönüşür. Benzer örnekleri tüm medya mecraları, tüm iletişim araçları için vermek mümkündür. Bu mecraların yeni bir faşizm dalgasının araçları haline dönüşmeye başlaması, dünyayı ve insanlığı hızla geçmiştekilerden çok daha güçlü bir tehdidin kucağına doğru itmektedir. Geçmişte yaşanan acılardan, felaketlerden, zulümlerden yeterince ibret alınmamış olacak ki dünya yeniden ırkçılığın, İslam düşmanlığının, ötekileştirmenin yükselişe geçtiği bir döneme girdi. Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma hatta tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları, üzüntü ve kaygı verici bir tablodur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanlar olarak bu kötü gelişmelere karşı en büyük gücümüz, en büyük imkanımız hiç şüphesiz inancımızdır, imanımızdır. Onunla birlikte birliğimiz ve beraberliğimizdir. Bunun yanında medeniyetimizin zengin birikimini ihya etme kabiliyetimizi harekete geçirerek, maruz kaldığımız ön yargıların, ithamların, dayatmaların hatta saldırıların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz. Devletimizi güçlendirerek, ekonomimizi geliştirerek, siyasi ve sosyal birliğimizi tahkim ederek mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu yaparken asıl mesafe katetmemiz gereken yumuşak güç alanlarını; sanatı, kültürü, edebiyatı, akademiyi, medyayı, sporu ihmal etmeyeceğiz. En az diğer hususlar kadar bu alanlara da ihtimam göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Özgün kültür ve sanat içeriklerimizle dünyaya açıldık"

Bu anlayışla ülkenin temel altyapı eksiklerini tamamladıkça, milletin demokrasi ve özgürlük taleplerini karşıladıkça, vakitlerini ve enerjilerini bu alana daha çok vermeye başladıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mimarimizi yeni bir yorumla tekrar ihya ettik. Evet, Mimar Sinan Camii'ni inşa ederken bu anlayışla hareket ettik. Büyük Çamlıca Camii'ni inşa ederken bu anlayışla hareket ettik. Ankara'daki yaptıklarımız ve şimdi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni Levent'te inşa ederken bu anlayışla hareket ettik. Zira ecdadımız, bu eserleri Selimiye'siyle, Süleymaniye'siyle, Sultan Ahmet'iyle, Fatih'iyle vesaire yapmışken biz 'Bu ecdadın nesli, torunları olarak bu istikamette bu adımları atmamız gerekir.' dedik ve elhamdülillah bu adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Birileri rahatsız olabilir. Varsın onlar rahatsız olsun. Ama biz onlar rahatsız oluyor diye o izi sürmekten geri duramayız. Hatta televizyon dizilerinden müziğe, sinemadan bilgisayar oyunlarına kadar geniş bir alanda özgün kültür ve sanat içeriklerimizle şimdi dünyaya açıldık. Bilim insanlarımız, sanatçılarımız, edebiyatçılarımız, sivil toplum temsilcilerimiz uluslararası düzeydeki çalışmaları ve başarılarıyla -elhamdülillah- takdir topluyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Mushafı'nı da medeniyetin bu alandaki inkişafının yeni bir işareti, sembolü olarak gördüğünü dile getirerek, "Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet tarihinde ilk olması en büyük mefahirimizdir. İnşallah bunun tabii devamı gelmeli." dedi.

Hüseyin Kutlu'ya emeği, gayreti ve eseri için teşekkür eden Erdoğan, "Leyle-i Kadr'in tüm alemi İslam'ın birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum. Rabb'imden bizleri ramazan-ı şerife kavuşturduğu gibi inşallah pazartesi günü de Ramazan Bayramı'yla müşerref kılmasını niyaz ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hüseyin Kutlu'ya vekaleten Mekki Kutlu tarafından günün anısına İstanbul Mushafı çalışması takdim edildi. İstanbul Mushafı'nın ilk 7 cildini sahnede inceleyen Erdoğan, mushafın yazımında emeği geçenlerle toplu fotoğraf çektirdi.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala ve Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Milletvekili Nabi Avcı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

(Bitti)