Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Mitingi'ne Giderken Vatandaşlarla Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne gitmek için Üsküdar Kısıklı'daki evinden aracıyla çıktı. Yol kenarında bekleyen vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti ve Cumhurbaşkanlığı korumaları da çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne gitmek için Üsküdar Kısıklı'daki evinden aracıyla çıktı. Cumhurbaşkanının geçmesini bir süre yol kenarında bekleyen vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Yol kenarında bekleyen Erdoğan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan "Reis seni yalnız bırakmayacağız", "Dularımız sizinle Allah yar ve yardımcınız olsun" diyen vatandaşlara " Sağol" diyerek karşılık verdi.Vatandaşların sevgi gösterileri sırasında Cumhurbaşkanlığı korumaları da Erdoğan'ı bekleyen ailelelerin çocuklarına oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbetin ardından, Kısıklı'daki helikopter pistinden mitingin yapılacağı Atatürk Havalimanı'na hareket etti.