Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul il binasında istişare toplantısına katılıyor
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Binası'nda istişare toplantısına katılıyor.
İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Binası'nda istişare toplantısına katılıyor. Erdoğan saat 15.45'te partisinin Sütlüce'deki il binasına geldi. Erdoğan basına kapalı gerçekleşen istişare toplantısına başkanlık ediyor.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel