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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul il binasında istişare toplantısına katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul il binasında istişare toplantısına katılıyor

Güncel Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Binası'nda istişare toplantısına katılıyor.

İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Binası'nda istişare toplantısına katılıyor. Erdoğan saat 15.45'te partisinin Sütlüce'deki il binasına geldi. Erdoğan basına kapalı gerçekleşen istişare toplantısına başkanlık ediyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul DHA Güncel Haberler

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