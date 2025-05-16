Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul GENÇFEST Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi bu musibetten ülkemizi ve milletimizi tamamen kurtarmak için çok hassas, çok kararlı adımlar atıyoruz. İnşallah hedefe ulaşıncaya kadar durmayacağız. Terörsüz Türkiye menziline mutlaka varacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca düzenlenen "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istikbali adına konulmuş en stratejik hedeflerden birinin Terörsüz Türkiye olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün, şiddetin, terör tehdidinin olmadığı bir ülkeyi ve bölgeyi inşa etmek için yoğun gayret içerisinde olduklarını belirterek, "Bakın biz bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda özgürce yaşayabilmek için çok çetin mücadeleler verdik. Daha ömrünün baharında fidan gibi delikanlılarımız toprağa düştü. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı hatta çocuğuyla on binlerce canımızı terör saldırılarında kaybettik. Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz, kahraman güvenlik korucularımız çoğu zaman en ön cephede bu ülke için, bu vatan için, hepimizin huzuru için şehit oldular, gazi oldular. Rabbim hepsinden razı olsun. Cenabıallah şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Ekonomik açıdan da çok ağır bir faturayla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Erdoğan, "Yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir kaynağı bu amaçla kullandık. Siyasette, demokraside, birlik ve dirliğimizde pek çok sıkıntıyla yüzleştik. Uluslararası ilişkilerde diğer konular yanında bu meseleyle de uğraşmak zorunda kaldık. Terörden dolayı kardeşliğimiz yara aldı. Terör sebebiyle kalkınma yolculuğumuz çok yavaş ilerledi. Şimdi bu musibetten ülkemizi ve milletimizi tamamen kurtarmak için çok hassas, çok kararlı adımlar atıyoruz. İnşallah hedefe ulaşıncaya kadar durmayacağız. Terörsüz Türkiye menziline mutlaka varacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün kendisini feshettiğini, silahları bırakacağını açıkladığında içeride bazılarının bundan rahatsız olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yıllardır terör örgütüne tek bir eleştirel cümle dahi kurmayanlar birden örgütün kanlı geçmişini hatırladı. Ekranlarda yüzleri düşenleri mi ararsınız, köşelerinde karalar bağlayanları mı ararsınız, yarısı yalan, yarısı yanlış sözde kulis bilgileriyle fitne tüccarlığı yapanları mı ararsınız? Neredeyse terör örgütüne gidip, 'Yapmayın etmeyin, terörü bırakmayın.' diye yalvaracaklar. Neden? Çünkü bugüne kadar terörden beslendiler, nemalandılar. Boğaz'da viskilerini yudumlayıp kendilerince devrimcilik oynarken terörden kazandılar, terörden güçlendiler, terörden kendilerine iktidar ve ikbal devşirdiler.

Terör biterse beslendikleri bataklık kuruyacak. Terör biterse tezgahları dağılacak. Terör biterse istismar alanları kaybolacak. Terör biterse ideolojilerinin kumdan kaleleri yıkılacak. Terör biterse yıllarca ekmeğini yedikleri düzenleri bozulacak. Onun için feryat figan ortalığı bulandırmaya çalışıyorlar. Dahası var, 'Cumhur İttifakı bu başarıyı elde etmesin de terör devam edip gitsin.' diyecek kadar ihtiraslarının esiri olanlar var. Bugüne kadar da hep böyle yaklaştılar. 'O çözeceğine hiç çözülmesin.' dediler ve işte bugünlere geldik. Bunların kaprislerinden, hırslarından dolayı çok bedel ödedik. Şehitlerimizle ödedik, huzurumuzla ödedik, güvenliğimizle ödedik. Kimse kusura bakmasın, biz artık bu musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmak istiyoruz."

Türkiye'de 23 yılda yollar, köprüler, barajlar yaptıklarını ifade eden Erdoğan, konutlar inşa ettiklerini, havalimanları, okullar, üniversiteler açtıklarını, ekonomiyi katbekat büyüttüklerini, savunma sanayini şahlandırdıklarını ve daha nicesini yaptıklarını belirtti.

"İstiyoruz ki kaderi de kederi de beraber göğüsleyelim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi en büyük eserlerini inşa ettiklerine vurgu yaparak, "Şu gördüğünüz devasa salon bizim eserimizdir bizim. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içinde inşallah terörü bitiriyor, Türkiye'yi huzura, kardeşliğe, refaha taşıyoruz. Bu inşallah en büyük eserimiz olacak. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşı olacak. Bu eseri de işte siz gençlerimize hediye edeceğiz. Bugüne kadar ne yaptıysak milletimiz için, bilhassa da gençlerimiz için yaptık. Bizim yaşadığımız sıkıntıları onlar yaşamasın, bizim çektiğimiz zorlukları onlar çekmesin diye yaptık. Bu ülkenin evlatları birbirine hasım olmasın, birbirine düşman kesilmesin diye uğraştık. Türkiye daha fazla zaman kaybetmesin, insan kaybetmesin, potansiyelini daha fazla ziyan etmesin diye çırpındık. İstiyoruz ki kaderi de kederi de beraber göğüsleyelim, sevincimizi de hüznümüzü de birlikte yaşayalım." diye konuştu.

"Gençlerin eline molotof, balta, silah verenler inşallah kaybedecekler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilere "Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, Alevisi, Sünnisiyle müşterek bir geleceği huzur içinde, güvenle kucaklamaya var mıyız?" diye sordu.

"Varız" yanıtını alan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öyleyse biriz, beraberiz, iriyiz, diriyiz, kardeşiz, hep beraber Türkiye'yiz. İnşallah çok yakın bir zamanda Türkiye'yi tam 40 yıldır sırtında taşıdığı bir sıkıntıdan ilelebet kurtaracağız. Bunu da hep beraber yapacağız. El ele yapacağız, omuz omuza, kalp kalbe vererek yapacağız. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi çok daha güçlü yarınlara el birliğiyle taşıyacağız. Bunu başardığımızda Türkiye'de artık yepyeni bir dönem başlayacak. Bu ülkenin gençlerini sarf malzemesi olarak görenler kaybedecek. Yolsuzluklarını örtmek için gençlerin arkasına saklananlar kaybedecek. Gençlere açıkça yalan söyleyenler, gençleri kışkırtanlar, gençlere sokağı adres olarak gösterenler eninde sonunda kaybedecekler. Gençlerin eline kalem, kitap, bilgisayar yerine, molotof verenler, balta verenler, silah verenler inşallah kaybedecekler. Kazanan Türkiye olacak, 86 milyon olacak, birlik ve beraberliğimiz olacak."

Yola gençlerle birlikte çıktıklarını, onlara inanıp, güvendiklerini söyleyen Erdoğan, "Daima sizin için çalıştık. Size inanmayanlar vardı, hepsini utandırdık. Sizi yok sayanlar vardı, hepsini mahcup ettik. Size yasak koyanlar vardı, hepsinin yüzünü yere eğdirdik. Siyasette, bürokraside, sivil toplum ve iş dünyasında çok daha güçlü bir şekilde yer almanızı, var olmanızı temin ettik. Üniversitelerimizin, gençlik merkezlerimizin, spor tesislerimizin, yurtlarımızın, kütüphanelerimizin sayılarını artırdık, koşullarını iyileştirdik, imkanlarını genişlettik. Kredi ve burs desteklerimizi geçmişte hiç olmadığı kadar güçlendirdik. Gençlerimiz için imkanlarımızı sonuna kadar seferber ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlarla da kalmadıklarını, pek çok sektör gibi savunma sanayini de milletin genç evlatlarına emanet ettiklerini, artık İHA'ların, SİHA'ların, Akıncı'ların, insansız hava araçlarının olduğunu anımsatarak, dünyada parmakla gösterilen seviyelere geldiklerini kaydetti.

Gençlerle ne kadar iftihar etse az olduğunu belirten Erdoğan, "Sizlere olan sevgimiz, güvenimiz, inancımız inanın kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyüktür. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Yolu sizlerle yürümeye devam edeceğiz, geleceği gençlerle şekillendirmeyi inşallah sürdüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programdan notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapmak için kürsüye geldiği sırada sahnede sanatçı Ferhat Göçer, "Ayrılsak ölürüz biz" ve "Üzüm" şarkılarını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sahnede bir süre Ferhat Göçer ile Sagopa Kajmer'in şarkılarını dinledi.

(Bitti)