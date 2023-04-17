Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul Finans Merkezi) Bu merkezin asıl değeri, ne kadar stratejik ve vizyoner proje olduğu, önümüzdeki yıllarda çok daha...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul Finans Merkezi) Bu merkezin asıl değeri, ne kadar stratejik ve vizyoner proje olduğu, önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlaşılacaktır.