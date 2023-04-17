Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 830 bin metrekare alanı ve 2,5 milyon metrekare inşaat sahasıyla ülkemizin en...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 830 bin metrekare alanı ve 2,5 milyon metrekare inşaat sahasıyla ülkemizin en önemli projelerinden biridir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 830 bin metrekare alanı ve 2,5 milyon metrekare inşaat sahasıyla ülkemizin en önemli projelerinden biridir."
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel