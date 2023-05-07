Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul evet derse bu iş biter

ATATÜRK Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yolr bir başka zengin, gelemiyorlar ve İstanbul bugün haykırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul Mitingi gerçekleşti. Mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhur İttifakı'nda yer alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokratik Sol Parti Başkanı Önder Aksakal, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da mitingde yer aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce insan ellerinde Türk bayrağı, AK Parti bayrağı ve Cumhur İttifakı partilerinin bayraklarıyla alana giriş yaptı.

RESMİ RAKAM 1 MİLYON 700 BİN

TARİFSİZ HUZUR BULDUĞUMUZ TEK YER İSTANBUL'DUR

KILIÇDAROĞLU'NA VATANI BÖLDÜRTMEYECEĞİZ

İSTANBUL EVET DERSE BU İŞ BİTER

BAY BAY KEMAL, BUNLARIN HESABINI NASIL VERECEKSİN?

İSTANBUL'UN BAŞINDAKİ ADAM MAALESEF BİZİ REZİL ETTİ

BENİM MİLLETİM AYYAŞA, SARHOŞA MEYDANI BIRAKMAZ

21 YILDIR SADECE ESER VE HİZMET SİYASETİ YAPTIK

15 MAYIS'A TÜRKİYE YÜZYILI MUŞTUSUYLA MERHABA DİYECEĞİZ

ŞEHİRLERİMİZİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN HARIL HARIL ÇALIŞIYORUZ

YATIRIM NE KADAR ARTARSA İSTİHDAM DA O KADAR ARTACAKTIR

İŞÇİLERİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME FARKLI GİRECEK

BUNLAR TÜRKİYE'NİN BELİNİ DOĞRULTMASINI İSTEMİYOR

BU LGBT'CİLERİ SANDIĞA GÖMMEYE VAR MIYIZ?

EN BÜYÜK OYUNU PAZAR GÜNÜ MİLLETİM YAPACAK

GENÇLERİMİZE PEK ÇOK KONUDA MADDİ KATKI VERECEĞİZ

İSTANBUL'U EN KISA SÜREDE DEPREME HAZIR HALE GETİRECEĞİZ

BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

BUNLARA VATANIMIZI BÖLDÜRMEYECEĞİZ