Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki toplantının sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki toplantının sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir...

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki toplantının sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki toplantının sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki toplantının sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Haberler

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