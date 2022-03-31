Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki toplantının sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir...
AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki toplantının sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti.
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki toplantının sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti.
AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel