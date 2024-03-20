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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki para sayma görüntüleri skandalını üç maymunu oynayarak geçiştiremez

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İstanbul'daki para sayma görüntüleri) Hiç kimse böyle bir skandalı üç maymunu oynayarak geçiştiremez"

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Politika Güncel Haberler

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