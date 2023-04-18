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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'da toplam 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız. Şehrin iki yakasının çeperlerinde yapacağımız bu yerleşimler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da toplam 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız. Şehrin iki yakasının çeperlerinde yapacağımız bu yerleşimler...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da toplam 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız. Şehrin iki yakasının çeperlerinde yapacağımız bu yerleşimler adeta uydu kent modeli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da toplam 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız. Şehrin iki yakasının çeperlerinde yapacağımız bu yerleşimler adeta uydu kent modeli olacak."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Güncel Haberler

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