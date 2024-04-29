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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da tedbir alınmadığı için 5 yaşında bir çocuğumuz hayatını kaybetti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, İstanbul'da tedbir alınmadığı için 5 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca, Beşiktaş'ta 29 emekçi ve Antalya'da bir vatandaşın da ihmallere kurban gittiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da tedbir alınmadığı için 5 yaşında evladımız hayatını kaybetti. Beşiktaş'ta 29 emekçimizi, Antalya'da bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik"

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Kaynak: AA / Güncel

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