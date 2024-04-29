Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da tedbir alınmadığı için 5 yaşında bir çocuğumuz hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, İstanbul'da tedbir alınmadığı için 5 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca, Beşiktaş'ta 29 emekçi ve Antalya'da bir vatandaşın da ihmallere kurban gittiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da tedbir alınmadığı için 5 yaşında evladımız hayatını kaybetti. Beşiktaş'ta 29 emekçimizi, Antalya'da bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik"