Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da tedbir alınmadığı için 5 yaşında bir çocuğumuz hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da tedbir alınmadığı için 5 yaşında evladımız hayatını kaybetti. Beşiktaş'ta 29 emekçimizi, Antalya'da bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik"