Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılması hedefine yönelik kolaylaştırıcı veya arabulucu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılması hedefine yönelik kolaylaştırıcı veya arabulucu rolü oynamaya hazırız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılması hedefine yönelik kolaylaştırıcı veya arabulucu rolü oynamaya hazırız." Güncel Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılması hedefine yönelik kolaylaştırıcı veya arabulucu... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.