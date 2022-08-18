Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılması hedefine yönelik kolaylaştırıcı veya arabulucu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılması hedefine yönelik kolaylaştırıcı veya arabulucu rolü oynamaya hazırız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılması hedefine yönelik kolaylaştırıcı veya arabulucu rolü oynamaya hazırız."
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel