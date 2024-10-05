Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Trovoada ile Görüştü

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada'yu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü" denildi.